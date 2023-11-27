В Казахстане национальные блюда станут частью школьного меню

Заместитель министра просвещения Казахстана Наталья Жумадильдаева сообщила, что в школьное меню в республике в ближайшее время включат национальные блюда.

Он этом он заявила на международном форуме «Школьное питание – вектор общего развития», который проходит 27 ноября в Бишкеке. Слова Жумадильдаевой приводят РИА Новости.

«Проект «Ұлттық мектеп асханасы» («Национальная школьная столовая») позволит сформировать национальную культуру питания и включить в школьное меню 50 национальных блюд. Это рацион, выработанный многовековой традицией, результат древнего опыта», – сказала замминистра.

Она отметила, что включение национальной кухни в школьных меню является важным шагом к здоровью учащихся. Жумадильдаева подчеркнула, что такую инициативу уже начали реализовывать в шести школах столицы республики – Астаны.

Основные блюда казахской кухни состоят преимущественно из мяса. Наиболее популярное блюдо – бешбармак, который традиционно может быть приготовлен из баранины, говядины, конины и верблюжатины.

Из рыбных блюд наиболее известно такое блюдо как коктал, которое готовится из крупной рыбы с овощами путем горячего копчения в коктальнице.