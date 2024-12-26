В Казахстане назвали спекуляцией сообщения о якобы обстреле упавшего Embraer 190
Спикер Сената Казахстана назвал спекуляцией сообщения об обстреле Embraer 190
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Спикер Сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев опроверг слухи об обстреле потерпевшего крушение пассажирского самолета Embraer 190 под Актау.
В интервью журналистам в Астане он прокомментировал информацию, распространяющуюся в СМИ, о том, что на самолете видны повреждения, похожие на следы поражающих элементов. Источники указывали, что соответствующие отметины есть на хвостовой части самолета.
Ашимбаев подчеркнул, что разговоры об этом являются неэтичными и недопустимыми. Спикер парламента республики заявил, что подобные утверждения могут служить только для извлечения выгоды в сложившейся ситуации. Его слова приводит ТАСС.
«Это спекуляции и необоснованные заявления. И разгонять такого рода заявления — это неправильно, это неэтично, и это показатель того, что те или иные люди хотят в этой ситуации заработать для себя те или иные дивиденды», — сказал Ашимбаев.
Утром 25 декабря под Актау потерпел крушение лайнер Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний», следовавший из Баку в Грозный. По предварительной информации, самолет во время полета столкнулся со стаей птиц, из-за чего капитан решил уйти на запасной аэродром в Актау, но не справился с управлением. Воздушное судно столкнулось с землей, в результате чего произошел взрыв.
Ранее сообщалось, что спецборт Ил-76 МЧС России с пострадавшими при крушении Embraer 190 россиянами прибыл в Москву.