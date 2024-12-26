Спецборт Ил-76 с пострадавшими при крушении Embraer 190 россиянами прибыл в Москву

Специальный борт Ил-76 МЧС России успешно приземлился в аэропорту Жуковский, доставив выживших в авиакатастрофе в Актау россиян, сообщил ТАСС. Самолет прибыл в столицу РФ в 10:25 мск.

Отмечается, что встречать спецборт МЧС прибыли десятки машин скорой помощи. На территорию аэропорта также приехали машины медицины катастроф, реанимобили и патрульные автомобили ГИБДД, готовые к транспортировке пострадавших. Все выжившие получат необходимую медицинскую помощь.

Ранее МЧС Казахстана сообщило, что в Актау нашли тела всех 38 погибших пассажиров самолета Embraer 190, который потерпел крушение утром 25 декабря. Поисковая операция на месте катастрофы завершена.

Известно, что на борту самолета находились 16 граждан России. Семь россиян погибли. Всего в самолете летели 62 человека.

Агентство «Казинформ» ранее сообщило о появлении списка с погибшими пассажирами. Как ранее заявлял президент Азербайджана Ильхам Алиев, делать какие-либо выводы о крушении самолета сейчас преждевременно. Расследование трагического инцидента продолжается.