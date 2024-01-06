В Казахстане произошло землетрясение

На юге Казахстана зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3. Об этом в субботу, 6 января, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция (СОМЭ) министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

По данным источника, очаг землетрясения залегал на глубине 15 километров. Эпицентр располагался в 516 километрах на севере от города Алматы.

Мощное землетрясение произошло в ночь на 1 января 2024 года в Японии. Там в районе префектуры Исикава зафиксировали серию мощных толчков. Магнитуда в разных районах составляла от 6 до 8.

Ранее японское агентство Kyodo сообщило, что число жертв землетрясения увеличилось до 110 человек. Сотни семей остаются без воды и электроснабжения. Сотрудники экстренных и коммунальных служб продолжают проводить восстановительные работы.

Землетрясение представляет собой подземные толчки и колебания земной поверхности, сдвиг тектонических плит. Землетрясения отражают процесс геологического преобразования планеты.