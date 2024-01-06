Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 110 человек

До 110 человек выросло число жертв землетрясения, которое произошло в Японии в ночь на 1 января 2024 года. Об этом в субботу, 6 января, сообщило агентство Kyodo .

По данным источника, 516 человек получили ранения. Местные власти пока не могут подтвердить безопасность еще 211 граждан. Частично или полностью разрушенными остаются больше 365 домовладений.

Землетрясение произошло в районе полуострова Ното префектуры Исикава, которое расположено на западном берегу Японии. Землетрясение состояло из серий, магнитуда которых составляла от 6 до 8. В районе происшествия была объявлена угроза цунами, которая с 2011 года в Исикаве стала первой. В некоторых местах западного побережья высота цунами достигала 4,2 метра.

В результате инцидента были разрушены дома, произошли пожары. Тысячи семей находятся без воды и электричества. Сотрудники экстренных служб продолжают ликвидировать последствия природного катаклизма.