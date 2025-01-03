В Казахстане наблюдается тенденция к сносу памятников, связанных с советскими деятелями и не имеющими отношения к истории Казахстана, говорится в материале «Ленты.ру».

В республике по сей день можно найти сотни памятников, возведенных во времена Советского Союза. Государство активно занимается их охраной и реставрацией, подчеркивая важность сохранения исторической памяти. Но демонтаж монументов в республике по меньшей мере продолжается с конца 1990-х годов.

Как пишет издание, отношение к советскому наследию в стране неоднозначное. Власти Казахстана стремятся не отрицать свою историю, а скорее пересмотреть баланс между национальной идентичностью и советским прошлым. Это особенно очевидно в северных областях, где проживает значительное количество этнических русских и где сосредоточены памятники советским вождям.

В контексте Великой Отечественной войны Казахстан проявляет бережное отношение к памятникам, символизирующим вклад страны в борьбу с фашизмом. С 1991 года в Алматы было открыто восемь памятников солдатам Красной армии.

Важно отметить, что Казахстан сыграл ключевую роль в снабжении Красной армии, так как девять из десяти пуль, выпущенных на поле боя, были изготовлены из казахстанского свинца.

Что касается памятников Гражданской войны, то власти республики принимают меры по их переносу на окраины городов. Это вызывает разнообразные отзывы среди жителей

Сохранение братских могил и захоронений воинов, погибших с 1917 по 1922 год, свидетельствует об уважении к памяти тех, кто отдал свою жизнь в непростые времена, в то время как памятники, связанные с массовыми репрессиями и раскулачиванием, были снесены.

Интересно, что в крупных городах Казахстана большинство этнических казахов и русских позитивно относятся к советскому наследию. Жители отмечают теплую атмосферу «советского вайба», который, хотя и далек от реалий той эпохи, продолжает оказывать влияние на современное общество.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев охарактеризовал Россию как мощную страну, способную победить в противостоянии с Украиной.