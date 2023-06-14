В Казани загорелась кровля жилого дома, сообщили в МЧС. По данным ведомства, пожар произошел на 1,6 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет.

Вечером,14 июня, очевидцы начали выкладывать видео и фото с густым серым дымом, который заметили в городе. Приблизительно в 18:30 в МЧС поступило сообщение о пожаре – загорелась крыша пятиэтажного дома, который расположен на улице Чехова.

По данным мэрии города, в доме расположены 66 квартир. На место происшествия приехал глава Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов.

14 июня в соцсетях и СМИ начали появляться кадры густого черного дома, который исходил от Новочеркасской ГРЭС. Некоторые сообщали, что в этом районе был слышен взрыв.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев информацию о взрыве опроверг и заявил, что специалисты МЧС занимаются ликвидацией пожара на объекте, который охватил площадь 200 квадратных километров. По предварительным данным, загорелся газ в ходе технологических работ. Три человека пострадали, их доставили в больницу.