В Керчи снова заработала паромная переправа

Министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко сообщил о возобновлении работы Керченской переправы. О начале работы объекта он написал в своих соцсетях во вторник, 21 ноября.

В субботу, 18 ноября, переправа была закрыта из-за неблагоприятных погодных условий, которые затронули Крым на прошедших выходных.

«6:30 Работа Керченской паромной переправы возобновлена», – сообщил Лукашенко.

Керченская паромная переправа соединяет Крым и Краснодарский край через Керченский пролив. Она была открыла в 1954 году. Переправа расположена на северо-восточной окраине Керчи и функционирует круглые сутки в течение всего года. Паромы курсируют между портами «Крым» и «Кавказ», расстояние между которыми составляет не менее 5 км.

После завершения строительства Крымского моста работа паромной переправы была прекращена. В 2022 году объект возобновил работу из-за повреждений на Крымском мосту, которые произошли в результате теракта.