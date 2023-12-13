В КГБ Белоруссии заявили, что Польша готовит теракты на территории республики
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Глава Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель заявил, что Польша планирует серию терактов на территории республики. Об этом со ссылкой на заявление чиновника сообщает агентство БЕЛТА.
Тертель заявил, что семь «так называемых хоругвей» из соседней польской республики готовятся к захвату объектов.
«Наиболее агрессивная хоругвь тренируется в Белостоке на улице кардинала Вышинского, 6а. Ей руководит наш гражданин Асадулаев 1991 года рождения, который когда-то обучался в Военной академии и убежал за границу. Он прячется под псевдонимом «Шляхтич», – сообщил Тертель.
Глава белорусского КГБ также добавил, что данная группировка является наиболее агрессивной. Тертель подчеркнул, что ведомству известные имена сотрудников польских спецслужб, которые вербуют и курируют членов группировки.
«Мы помним, с чего начиналась Вторая мировая война – с провокации немцев с использованием польской формы одежды», – отметил Тертель.
В последнее время белорусско-польские отношения обострились. Это связывают в том числе с миграционным вопросом 2021 года, когда через территорию Белоруссии в Польшу массово прорывались беженцы из стран Ближнего Востока. С начала специальной военной операции РФ на Украине отношение между Варшавой и Минском также ухудшились, поскольку Польша выступила с активной поддержкой Украины.