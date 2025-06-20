Поэтому, отметил он, ВСУ нет смысла использовать дорогостоящие ракеты для систем ПВО, так как российские системы, в том числе дроны, более эффективны. Сложившаяся ситуация грозит катастрофой, так как ВСУ не может им противостоять из-за серьезного разрыва в производстве, добавил боевик.

Украинские журналисты не раз писали о сложности перехвата российских беспилотников. Военные жалуются, что старые методы борьбы уже не действуют, так как используются новые частоты для связи, дроны летают выше и быстрее. Части ПВО не могут их сбивать даже на ключевом, киевском направлении.

Ранее сообщалось о том, что Вучич предложил восстановить украинские города.