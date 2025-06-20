В Киеве бьют тревогу из-за российских дронов
Украинские системы ПВО не способны противостоять российским дронам
Фото: [pxhere.com]
Украинская система ПВО не может противостоять российским беспилотникам, заявил в эфире RadioNV военнослужащий 59-й бригады сил беспилотных систем Украины Александр Карпюк.
Поэтому, отметил он, ВСУ нет смысла использовать дорогостоящие ракеты для систем ПВО, так как российские системы, в том числе дроны, более эффективны. Сложившаяся ситуация грозит катастрофой, так как ВСУ не может им противостоять из-за серьезного разрыва в производстве, добавил боевик.
Украинские журналисты не раз писали о сложности перехвата российских беспилотников. Военные жалуются, что старые методы борьбы уже не действуют, так как используются новые частоты для связи, дроны летают выше и быстрее. Части ПВО не могут их сбивать даже на ключевом, киевском направлении.
Ранее сообщалось о том, что Вучич предложил восстановить украинские города.