Вучич предложил восстановить украинские города

Президент Сербии Александр Вучич заявил о готовности восстановить один-два украинских города и подчеркнул важность реальной поддержки без лишнего пафоса. Об этом сообщают украинские СМИ.

Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Киев впервые с 2022 года. Его участие в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» ознаменовалось неожиданным заявлением — Белград готов взять на себя восстановление одного или двух украинских городов, пострадавших от военных действий.

Сербский лидер выразил уверенность, что реальная помощь, а не громкие жесты, важна для украинского народа. Он подчеркнул, что подобный шаг будет понятен и заметен жителям Украины, которые, по его словам, заслуживают поддержки не на словах, а на деле.

Инициатива прозвучала в ходе обсуждения послевоенного восстановления и европейской перспективы Украины. Несмотря на традиционно нейтральную позицию Сербии по конфликту, этот визит и заявление Вучича можно расценивать как важный политический сигнал и смену настроение сербского истеблишмента.

Ранее в Харькове вспыхнуло здание ТЦК.