В Киеве боятся перефокусировки внимания Запада на Израиль

Конфликт на Ближнем Востоке может негативно сказаться на Украине, пишет «Страна.ua».

В Киеве опасаются, что мировое внимание будет перефокусировано на новый динамично развивающийся конфликт, и тогда Украина, на которой ничего прорывного давно не происходит, может лишиться необходимой западной поддержки.

Издание полагает, что ситуация в Израиле даст козырь тем республиканцам в Конгрессе США, которые выступают против помощи Украине.

Ослабление внимания к Украине может продлиться недели и месяцы, считают авторы статьи.