Министерство реинтеграции Украины сообщило о планах переименовать города в Крыму в рамках так называемой политики «деколонизации». Сообщение с соответствующим предложением появилось в соцсетях ведомства.

Отмечается, что речь, в частности, идет об обозначении топонимов, имеющих тюркское происхождение или исторические крымскотатарские наименования.

«Географическим названиям в… Крыму будут возвращены исторические наименования на крымскотатарском языке. Об этом шла речь на заседании национальной комиссии по вопросам крымскотатарского языка», – говорится в сообщении ведомства.

Согласно информации от министерства, в настоящее время рассматриваются механизмы, которые позволят использовать латинскую графику при написании топонимов в медийных и научных материалах, а также на дорожных указателях и при создании карт.

Крым и Севастополь вернулись в состав России в марте 2014 года в результате референдумов. Более 96% жителей республики и больше 95% севастопольцев высказались за вхождение полуострова в состав РФ. Украинские власти по-прежнему считают Крым «оккупированной Россией» территорией и продолжают делать громкие заявления в отношении крымчан и республики.

Как ранее отмечал глава республики Сергей Аксенов, Крым никогда не станет частью Украины, поскольку крымчане сделали осознанный выбор в пользу России и довольны им.