В Киеве начали появляться дополнительные приборы для измерения радиации

Власти Киева начали устанавливать дополнительные приборы для измерения уровня радиации. Они появились Голосеевском и Святошинском районах украинской столицы. Об этом в пятницу, 30 июня, в социальных сетях сообщила государственная городская администрация.

22 июня президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что российские военные готовят теракт на территории Запорожской атомной электростанции. Он ссылался на данные украинской разведки и пообещал рассказать об этом «всему миру».

После заявления Зеленского украинские СМИ начали сообщать о дефиците йода в аптеках, а министерство энергетики Украины объявило о начале масштабных учений по отработке действий на случай возможного ЧП на Запорожской АЭС. В ведомстве отметили, что подготовка началась в Николаевской и Днепропетровской областях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песком, комментируя заявления Зеленского, назвал его слова очередной ложью.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не могут ни подтвердить, ни опровергнуть заявление Зеленского.

Запорожская АЭС находится в Энергодаре, который контролируется российской армией. Также на объекте присутствовал специальная группа Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).