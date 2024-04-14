В Киеве назвали чрезмерной идею повысить выплаты для ВСУ и семей погибших

Депутат украинской Рады Марьяна Безуглая выступила с критикой в отношении предложения о повышении выплат местным военным и семьям погибших. По ее словам, предложенные суммы являются «чрезмерными», а дыра в государственном бюджете лишь увеличится. Соответствующее заявление она сделал в своих социальных сетях.

До этого спикер украинского Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил о том, что власти страны готовы предоставить некоторые льготы желающим вступить в ряды армии по контракту. В числе таких льгот упоминалась скидка до 50% при покупке квартиры.

В ответ на это, Безуглая заявила о том, что увеличение выплат для местных военных на еще 70 тысяч гривен является историей «о включении печатного станка». Она также назвала чрезмерной идею выплачивать по 15 миллионов в местной валюте семьям погибших на фронтов. Депутат напомнила о том, что 2 года назад на Украине смеялись с выплат в виде автомобилей семьям погибших в РФ.

Она также подчеркнула, что Украине не по силе выплачивать подобные суммы. Таким образом, дыра в украинском госбюджете лишь вырастет, заключила Безуглая.