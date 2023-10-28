В Киеве назвали нового премьера Словакии мини-Орбаном

Позиция нового словацкого премьер-министра Роберта Фицо в вопросе военной помощи для Украины стала неприятным развитием событий для Киева. Об этом сообщили Newsweek .

Журналисты сослались на украинского парламентария Александра Мережко, который накануне заявил, что новоиспеченный лидер Словакии является мини-версией венгерского премьера Виктора Орбана. Данное заявление он сделал на фоне решения правительства Венгрии о прекращении военной поддержки Киева.

В четверг 26 октября Фицо заявил, что его государство не будет финансировать Украину и оказывать ей помощь. Вместе с этим он заявил, что Словакия не станет поддерживать санкции против РФ, если они грозят нанести вред его стране, «как это было до этого».

В беседе с изданием Мережко отметил, что Словакия, в любом случае, не была крупнейшим поставщиком для Украины. Тем не менее он выразил надежду на то, что оппозиция в стране окажется достаточно сильной для того, чтобы не позволить новому лидеру «сделать из страны Венгрию».