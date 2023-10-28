В Киеве назвали нового премьера Словакии мини-Орбаном
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Позиция нового словацкого премьер-министра Роберта Фицо в вопросе военной помощи для Украины стала неприятным развитием событий для Киева. Об этом сообщили Newsweek.
Журналисты сослались на украинского парламентария Александра Мережко, который накануне заявил, что новоиспеченный лидер Словакии является мини-версией венгерского премьера Виктора Орбана. Данное заявление он сделал на фоне решения правительства Венгрии о прекращении военной поддержки Киева.
В четверг 26 октября Фицо заявил, что его государство не будет финансировать Украину и оказывать ей помощь. Вместе с этим он заявил, что Словакия не станет поддерживать санкции против РФ, если они грозят нанести вред его стране, «как это было до этого».
В беседе с изданием Мережко отметил, что Словакия, в любом случае, не была крупнейшим поставщиком для Украины. Тем не менее он выразил надежду на то, что оппозиция в стране окажется достаточно сильной для того, чтобы не позволить новому лидеру «сделать из страны Венгрию».