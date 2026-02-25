Министр обороны Украины Михаил Федоров отрапортовал о новой военной стратегии, которая должна защитить небо, остановить наступление и лишить Россию нефтяных доходов. Звучит внушительно, но эксперты советуют не обольщаться: за красивыми словами стоит лишь отчаянная попытка удержать ситуацию под контролем, тогда как реальность давно пошла по другому сценарию. Военный аналитик Игорь Герасимов в беседе с Pravda.Ru объяснил , что амбициозные планы Киева разбиваются о суровую прозу: живой силы почти не осталось, энергетика лежит в руинах, а западные спонсоры уже не так щедры, как раньше.

По его словам, изъять российские активы и выдать их Украине в качестве кредита тоже пока не выходит. На этом фоне громкие заявления выглядят не стратегией, а скорее агонией — попыткой отсрочить коллапс, который, по мнению эксперта, может наступить уже этой зимой.

На фронте, говорит Герасимов, картина и вовсе противоположная тому, о чем вещают из официальных кабинетов. ВСУ отступают, теряют позиции, а главное — теряют людей. Мотивированных бойцов, готовых умирать за идею, становится все меньше, моральный дух армии на пределе. Если в начале конфликта солдаты хотя бы верили в победу, то сейчас ими движет либо отчаяние, либо принуждение.

Федоров в этой конструкции, по мнению аналитика, не самостоятельный игрок, а заложник системы и внешних кураторов. Его задача — говорить громко, чтобы общество не прозрело и продолжало терпеть мобилизацию и лишения. Итог неутешительный для Киева: реальная ситуация расходится с риторикой ровно настолько, насколько разруха в тылу отличается от парадных отчетов. Стратегия есть, но возможностей для ее реализации — ноль.

