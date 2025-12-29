Атаки от Бучи до резиденции Путина: в Госдуме раскрыли схему гостерроризма Киева

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий дал жесткую политическую оценку инциденту с беспилотниками, назвав атаку на государственную резиденцию президента России актом государственного терроризма. Комментарием о громком инциденте политик поделился с RT .

В своем заявлении депутат напрямую связал произошедшее с внутренней и внешней политикой украинского руководства, охарактеризовав действия как «демонстрацию агонии и полнейшей деградации режима Зеленского».

«Атака бандеровских БПЛА на госрезиденцию президента России в Новгородской области — акт государственного терроризма, демонстрация агонии и полнейшей деградации режима Зеленского. И европейская «партия войны» – его прямые соучастники», — отметил депутат.

Ключевой тезис Слуцкого заключается в наличии, по его мнению, устойчивой модели поведения со стороны Киева. Он указал на хронологическую взаимосвязь: после турецких переговоров в Стамбуле последовала «постановка в Буче», после раундов «Стамбула-2» — теракты на транспортной инфраструктуре, а теперь, вслед за «фактическим провалом плана Зеленского» на переговорах с президентом США Дональдом Трампом во Флориде, — атака на резиденцию главы российского государства. Такой «почерк», по словам депутата, свидетельствует о системном подходе.

Слуцкий расценил инцидент не только как провокацию против России, но и как шаг, подрывающий миротворческие усилия американской стороны. Он напомнил, что президент Трамп уже назвал действия Киева «сумасшествием», пообещав пересмотреть подходы в работе с украинской делегацией. В качестве практического следствия парламентарий подтвердил, что Россия, как и заявил ранее министр иностранных дел Сергей Лавров, изменит свою переговорную позицию, а ответные меры — неминуемы.

Ранее сообщалось, что индекс Мосбиржи упал на фоне новостей об атаке ВСУ на резиденцию Путина.