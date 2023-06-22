В Киеве объявили всеобщую мобилизацию, сообщили СМИ со ссылкой на документ приказа, подписанного начальником Оболонского района в городе Киеве территориального центра комплектования и социальной поддержки, полковником Алексеем Привалом.

Из текста документа следует, что военнообязанные, ранее не получившие персональные повестки или мобилизационные распоряжения, обязаны явиться в военкомат в течение 10 дней. Кроме того, запрещается изменять место жительства без разрешения ТЦК.

Всеобщая мобилизация также объявлена в Ивано-Франковске.

20 июня газета New York Times сообщила, во Львове закончились места для захоронения убитых солдат ВСУ, участвующих в контрнаступлении. Источник отмечал, что для захоронения «свежих» могил выкопают старые.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление началось 4 июня. По его словам, украинская армия не испытывает успехов, так как ВС РФ оперативно реагируют на попытки ВСУ атаковать на разных направлениях.