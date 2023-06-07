В Киеве опровергли начало контрнаступления: «Все об этом узнают»

В Киеве заявили, что контрнаступление, о котором идет речь несколько дней, еще не начиналось. Об этом заявил Секретарь украинского СНБО Алексей Данилов, а его слова привело РИА Новости .

По словам Данилова, все увидят и поймут, что контрнаступление началось. А на данный момент о нем речи не идет.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Киев предпринял в течение трех дней попытки контрнаступления, сосредоточив ради этих целей большое количество военных и техники. Но российские военные сорвали все попытки врага.