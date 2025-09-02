В Киеве отреагировали на слухи о мобилизации в ВСУ с 18 лет

В Киеве опровергли планы по уменьшению возрастного порога для призыва на военную службу. Об этом в интервью украинскому телеканалу "Общественное" сообщил заместитель главы офиса президента Украины Павел Палиса.

При этом, по его словам, несмотря на отсутствие официальных инициатив о призыве восемнадцатилетних, многие семьи стараются отправить юношей за рубеж. На фоне этого власти приняли решение не ограничивать выезд совершеннолетних мужчин, рассчитывая на их добровольное возвращение на родину.

