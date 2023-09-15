В Киеве подтвердили провал контрнаступления

Таким мнением он поделился в интервью YouTube-каналу Politeka.

«Сегодня мы уже контрнаступаем экономно, в затухающем режиме, потому что это бессмысленно. Такие контрнаступления, такие операции наземные, в общевойсковом формате, они должны за месяц давать результат. Если они не дали за месяц, – все, не будет больше. <...> Потому проводится в режиме уже тактического – не оперативно-стратегического контрнаступления, а чисто тактически», – считает Карасев.

По словам президента России Владимира Путина, контрнаступление ВСУ началось 4 июня 2023 года. Как ранее отмечал российский лидер, украинские военные не добились успехов ни на одном из направлений, а ВС РФ, наоборот, оперативно выполняют свои задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Во время своего выступления на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, Путин сообщил, что ВСУ за три месяца «контрнаступа» потеряли более 71 тысяч человек. Также глава РФ отметил, что было уничтожено 543 танка и порядка 18 тысяч другой военной техники, в том числе поставленной Западом.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. К одним из ее целей Путин отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР.