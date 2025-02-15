По мнению эксперта, американцы уже догадываются об этом.

Перед перед началом Мюнхенской конференции по безопасности, пояснил Соскин, обязательно должна была произойти какая-то провокация.

«Она состоялась. Это так называемый дрон на Чернобыльский саркофаг», — отметил он.

В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в соцсетях появилось видео удара БПЛА по саркофагу Чернобыльской АЭС. Украинские журналисты писали, что его нанес ударный дрон, а Киев попытался обвинить в инциденте Москву, однако никаких доказательств не предоставил.

Представители российского МИДа, комментируя ситуацию, отметили, что провокация Украины показала лишь то, что атомные технологии в ее руках — угроза для всего мира. При этом в ведомстве напомнили, что уже неоднократно предупреждали о замыслах Киева подготовить такого рода преступления.

Ранее сообщалось о том, что Трампа заподозрили в стремлении разобщить Китай и Россию.