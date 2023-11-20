В Киеве признали охлаждение отношений Украины с незападными странами

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что в отношениях со многими незападными странами наступил «холод» после начала войны Израиля и ХАМАС. Об этом он заявил в интервью The Guardian.

«Это затрудняет создание более широкой коалиции поддержки Украины в борьбе с Россией», – сказал Подоляк.

В Киеве сейчас «царит едва уловимое, но вполне отчетливое чувство уныния», отмечает издание. Ряд внутренних и внешних факторов в совокупности создали, пожалуй, самый мрачный настрой в отношении перспектив быстрой и решительной победы Украины над Россией.

По данным источника The Guardian, Владимир Зеленский остро переживает «феномен Черчилля», – возможность поражения на выборах популярного военного лидера. Отмена же выборов еще больше может расколоть украинскую элиту.