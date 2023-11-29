В Киеве признались, что у ВСУ нет плана военных действий на следующий год

Глава правящей на Украине партии «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил, что у командования украинскими ВС на данный момент нет никакого плана военных действий на 2024 год. Об этом украинский политик заявил в ходе беседы с журналисткой Наталией Мосейчук.

Как заявил Арахамия, Рада уже долгое время ждет от командования военных планов. Он уточнил, что составлением этих планов должен был заняться Генштаб украинских ВС, Валерий Залужный и остальные уполномоченные военнослужащие лица. Тем не менее по признанию парламентария, на данный момент подобного плана нет «ни у кого в стране».

Недавно заместитель комитета парламента по нацбезопасности Украины Марьяна Безуглая заявила, что генералитет украинских ВС должен быть наказан за провал контрнаступления. После этого, представитель президента страны заявил, что пребывания Безуглой в парламенте угрожает украинской нацбезопасности.