Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о том, что его страна никак не причастна к предотвращенной российской ФСБ попытке покушений на главреда RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Свое заявление Подоляк сделал во время украинского телемарафона.

Как заявил Подоляк, Киеву изначально не было смысла планировать подобное нападение, так как Симоньян и Собчак «ни на что не влияют». Он заявил, что они не нужны его стране и не играют никакой роли в происходящем на Украине.

Накануне стало известно о предотвращении ФСБ попытки покушения на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. Сообщается, что нападение готовилось нацистской группировкой «Параграф-88» по приказу от СБУ, назначивших вознаграждение в полтора миллиона за убийство.