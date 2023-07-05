В Киеве рассказали о дальнейшей судьбе Запада после украинского конфликта

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Украине необходимо подписать соглашение о прекращении огня с РФ и переложить конфликт «на плечи» стран НАТО. Такое мнение Соскин выразил в последнем видео, опубликованном на хостинге Youtube.

В видео Соскин заявил, что странам нужно встретиться в Софии и подписать соглашение. Как заявляет эксперт, при таком исходе, стороны перестанут терять людей, и у них «все будет хорошо», в отличие от НАТО.

Эксперт также заявил, что заключение мира может помочь с распределением геополитической нагрузки стран Запада, что выведет Киев из-под удара.

Ранее Соскин заявлял, что в Киеве ведутся попытки спасения ВСУ. На улицах столицы похищают мужчин, которых после отправляют на участие в боевых действиях. Эксперт также заявил, что из-за потерь ВСУ, правительство страны решается на отчаянные решения.

До этого Соскин заявлял, что Зеленского нужно снять с поста президента после провала контрнаступления.