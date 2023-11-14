Гражданская война на территории Украины возьмет свое начало в Закарпатье, и виной этому будет политика украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявил экс-советник Кучмы Олег Соскин в видео, опубликованном на YouTube .

Недавно глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Киев никоим образом не решает важный для венгерской стороны вопрос о правах меньшинства в Закарпатье. На фоне этого, венгерский министр обвинил Украину в цинизме, и заявил, что Будапешт не одобряет Киеву выделение полумиллиарда евро из фонда ЕС.

Соскин заявил, что какой-то из регионов вскоре должен «взорваться», и предположил, что это будет именно Закарпатье. По словам советника, этот процесс уже начался. Соскин считает, что действия украинского лидера ведут государство к гражданской войне.

Недавно американское издание NYT сообщало о растущем расколе военного и гражданского украинского руководства после реакции офиса президента на слова главкома ВСУ Залужного о ситуации украинской стороны на фронте.