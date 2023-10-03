В Киеве согласовали план на случай блэкаутов

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что ведомство утвердило план действий в случае блэкаутов – длительных отключений электричества. Об этом он написал в своих соцсетях.

«В ситуационном центре МВД работают аналитики, которые просчитывают возможные угрозы и сценарии реагирования. Мы заходим в сложный осенне-зимний период... Опираясь на прошлогодний опыт, мы уже подготовили план действий в случае длительных отключений электроэнергии», – написал глава украинского МВД.

Он подчеркнул, что сотрудники ведомства, помимо усиленного патрулирования улиц, обязаны обеспечивать генераторами медучреждения и объекты критической инфраструктуры.

Ранее замминистра энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что в этом году отключение электричества в стране не планируются. Несмотря на это, подчеркнула она, составлены графики отключения света.

ВС РФ начали наносить удары по критической инфраструктуре Украины 10 октября 2022 года. За два дня до этого решения – 8 октября, Киев организовал теракт на Крымском мосту, в результате чего было повреждено автомобильное полотно и погибли люди. Позже Киев признал свою причастность к теракту.

Каждый день в разных регионах Украины звучит воздушная тревога. Российская армия продолжает наносить удары по критическим объектам страны с целью предотвращения снабжения ВСУ, а также производства оружия или функционирования каналов связи.

Ранее о том, что был поврежден такой объект, сообщили в Херсоне, который контролируется ВСУ.