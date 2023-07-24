В Киеве задержали экс-одесского военкома Борисова по делу о незаконном обогащении

Бывшего одесского военного комиссара Евгения Борисова задержали в Киеве по делу о незаконном обогащении. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

22 июля Борисову заочно предъявили обвинение по факту незаконного обогащения.

В ГБР отметили, что экс-руководитель Одесского областного территориального центра комплектования и соцподдержки Борисов предпринял попытку уйти от следствия, используя различные методы конспирации. Он менял сим-карты, передвигался на разных автомобилях и менял свое местоположение.

Отмечается, что поиски Борисова велись два дня. Прокуратура Украины потребует для экс-военкома арест без возможности выйти под залог. Помимо незаконного обогащения, его обвиняют в неявке на службу и в уклонении от военной службы в рядах ВСУ.

Борисова назначили руководителем военкомата в июле 2019 года. По данным следователей, во время военного положения в стране члены семьи Борисова по его указанию купили автомобили премиум-класса, а также приобрели недвижимость в Испании. На это было потрачено больше 151 млн гривен – порядка 4,1 млн долларов.

На Украине началась общая мобилизация с 24 февраля 2022 года. С этого времени в стране также остается военное положение.

В украинским СМИ часто появляются видео, на которых представители военкоматов принуждают мужчин «получать» повестки в армию.