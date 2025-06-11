На фоне огромных потерь среди солдат ВСУ и роста дезертирства Киев вынужден задуматься о привлечении на службу женщин. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.

Вопрос мобилизации женщин обсуждается на Украине уже в течение трех лет. По словам автора публикации, если военная ситуация не изменится, то эта идея может стать «суровой реальностью».

Глава центра поддержки аэроразведки Вооруженных сил Украины Мария Берлинская заявила, что все взрослое население Украины, в том числе и женщины, должно быть готово к мобилизации.

Ранее сообщалось о том, чем кормят осужденных боевиков ВСУ в колонии.