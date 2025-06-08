Стало известно, чем кормят осужденных боевиков ВСУ в колонии

Осужденные украинские боевики получают качественное трехразовое питание

Общество

Фото: [flickr.com]

Отбывающие наказание украинские боевики получают качественное трехразовое питание, сообщает корреспондент РИА Новости, посетивший исправительную колонию УФСИН по Республике Мордовия.

Перерыв между завтраком, обедом и ужином составляет не более семи часов.

На завтрак осужденным дают кашу, на обед — суп и мясо с гарниром, а на ужин — рыбу. Кроме того, им разрешают покупать продукты на свои деньги, которые они зарабатывают на производстве.

В камере имеются кипятильник, питьевая вода.

Осужденные, имеющие соответствующую специальность, трудятся на кухне.

Ранее сообщалось о том, чем в тюрьмах занимаются осужденные украинские боевики.