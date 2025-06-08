Стало известно, чем кормят осужденных боевиков ВСУ в колонии
Осужденные украинские боевики получают качественное трехразовое питание
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Отбывающие наказание украинские боевики получают качественное трехразовое питание, сообщает корреспондент РИА Новости, посетивший исправительную колонию УФСИН по Республике Мордовия.
Перерыв между завтраком, обедом и ужином составляет не более семи часов.
На завтрак осужденным дают кашу, на обед — суп и мясо с гарниром, а на ужин — рыбу. Кроме того, им разрешают покупать продукты на свои деньги, которые они зарабатывают на производстве.
В камере имеются кипятильник, питьевая вода.
Осужденные, имеющие соответствующую специальность, трудятся на кухне.
Ранее сообщалось о том, чем в тюрьмах занимаются осужденные украинские боевики.