Стало известно, чем кормят осужденных боевиков ВСУ в колонии

Перерыв между завтраком, обедом и ужином составляет не более семи часов.

На завтрак осужденным дают кашу, на обед — суп и мясо с гарниром, а на ужин — рыбу. Кроме того, им разрешают покупать продукты на свои деньги, которые они зарабатывают на производстве.

В камере имеются кипятильник, питьевая вода.

Осужденные, имеющие соответствующую специальность, трудятся на кухне.

Ранее сообщалось о том, чем в тюрьмах занимаются осужденные украинские боевики.