Украинское ГУР заявило, что Киев непричастен к атаке на «Северные потоки», пишет Wall Street Journal . Ранее подобная информация о том, что ЦРУ отговаривали Киев совершать эту атаку, появилась во множестве зарубежных СМИ.

Напомним, что по данным, опубликованным ранее, ЦРУ предупреждали Украину еще в июне 2022 года, то есть, за три месяца до совершения теракта. Ранее о планах Киева заявила разведывательная служба Нидерландов.

О данном запросе ЦРУ решили спросить представителя украинской разведки Андрея Черняка, который во вторник, 13 июня, заявил, что Киев непричастен к данном инциденту.