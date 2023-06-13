В Киеве заявили, что непричастны ко взрывам Северных потоков
Фото: [©Береговая охрана Швеции/РИА Новости]
Украинское ГУР заявило, что Киев непричастен к атаке на «Северные потоки», пишет Wall Street Journal. Ранее подобная информация о том, что ЦРУ отговаривали Киев совершать эту атаку, появилась во множестве зарубежных СМИ.
Напомним, что по данным, опубликованным ранее, ЦРУ предупреждали Украину еще в июне 2022 года, то есть, за три месяца до совершения теракта. Ранее о планах Киева заявила разведывательная служба Нидерландов.
О данном запросе ЦРУ решили спросить представителя украинской разведки Андрея Черняка, который во вторник, 13 июня, заявил, что Киев непричастен к данном инциденту.