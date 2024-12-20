В Киевской области после взрывов загорелись склады

В пятницу, 20 декабря, в результате взрывов под Киевом загорелись склады в Бориспольском районе. Об этом сообщила государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в телеграм-канале.

Отмечается, что огонь охватил территорию складского помещения площадью 15 тыс. кв. м. Тушить пожар прибыли специалисты оперативных ведомств, которые используют специальную технику из аэропорта «Борисполь», а также пожарный поезд Юго-Западной железной дороги и автомобили для подвоза воды.

По данным ТАСС, после взрывов в Киеве пожар наблюдается в районе военного завода «Артем».

Как ранее сообщали украинские СМИ, ночью в нескольких регионах Украины звучал сигнал воздушной тревоги. В частности, она была объявлена в Киеве и Киевской области.

Сотни взрывов прогремели на территории подконтрольной ВСУ Запорожской области. Сообщалось о повреждении объектов инфраструктуры.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что ВС РФ наносят массированный удар по Украине, попадая по целям в виде объектов инфраструктуры и центров принятия решений.