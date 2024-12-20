Российская армия атакует объекты энергетики и центры принятия решений Украины

ВС РФ наносят массированный удар по Украине, сообщил SHOT. По предварительным данным, российские военные наносят удары по объектам энергетики и центрам принятия решений.

По информации источника, атака велась гиперзвуковыми ракетами. ВС РФ нанесли минимум пять ударов.

Также известно, что удары нанесены по целям на территории Черкасской области. По всей Украине звучит сигнал воздушной тревоги.

По данным ТАСС, серия взрывов произошла в Киеве. В городе возник сильный пожар. Очевидцы также сообщили о серии взрывов в центральном районе города.

В социальных сетях люди называют атаку на Украину возмездием за убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило о сильных взрывах в Кривом Роге.