В Киевской области выгнали священников УПЦ из храма

Речь идет о храме в честь Архистратига Божия Михаила, который расположен в поселке Бородянка. По данным РПЦ, захват храма произошел в ночь на 20 ноября. В него пришел клирик ПЦУ в сопровождении людей в военной форме.

«В то время как прихожане молились в своем храме, рейдеры срезали замки на дверях, после чего «началась бойня», в которой захватчикам помогала полиция», – говорится на сайте РПЦ.

Храм Архистратига Божия Михаила был передан на баланс ПЦУ 9 июля 2023 года в результате незаконного голосования. Действующий протоирей Виктор Талько был изгнан из храма, а вместо него назначили священника ПЦУ.

Ранее сайт «Православная жизнь» также сообщил о захвате мужского монастыря в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Черкассах. По информации источника, захват произошел по привычной «процедуре» – неизвестные в военной форме пришли в монастырь, где насильно выводили прихожан и даже избивали их.

За последний год притеснение представителей УПЦ на Украине ужесточилось. В разных регионах страны неизвестные люди, представляющиеся священниками ПЦУ, насильно захватывают храмы, выгоняя из них священнослужителей. Украинские власти подозревают УПЦ в сотрудничестве с Россией, несмотря на то, что церковь уже несколько лет не зависит от РПЦ.