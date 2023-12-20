В Киргизии уберут «подсолнух» с государственного флага
Фото: [©Игорь Егоров/РИА Новости]
Парламент Киргизии (Жогорку Кенеш) одобрил законопроект об изменении государственного флага.
Изображенные на флаге лучи солнца решили сделать прямыми, а не изогнутыми. В прежнем варианте некоторые принимали солнце за подсолнух или оборку юрты.
За принятие поправок проголосовали 59 депутатов, против – пятеро. Всего на заседании парламента присутствовали 79 законодателей.
Ранее президент страны Садыр Жапаров поддержал инициативу депутатов об изменении флага. По его мнению, новация поможет сделать Киргизию более развитой и самостоятельной.