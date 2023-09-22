В Китае назвали единственный способ разрешить конфликт на Украине

Прекращение огня и проведение мирных переговоров является единственным путем разрешения конфликта на территории Украины. КНР поддерживает любые усилия, призванные решить этот кризис. Китайская сторона готова и дальше принимать в этом конструктивную роль. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя КНР Хань Чжэн, его слова передает издание РИА Новости .

Он указал на то, что диалог является важнейшим средством для сотрудничества в вопросах безопасности, в том числе и в конфликтах. Хань Чжэн подчеркнул, что переговоры являются единственным путем к решению кризиса.

Он также отметил, что вопросы безопасности во всех государствах взаимосвязаны и влияют друг на друга. Китайский представитель призвал разрешать конфликты мирным путем, при помощи диалога и консультаций.