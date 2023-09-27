Исчерпание военных арсеналов малых государств и поставки украинского зерна спровоцировали открытый раскол на европейском континенте в вопросе об оказании поддержки Украине. Соответствующее заявление сделал эксперт из Китайской академии социальных наук Чжан Хун в беседе с местным изданием Global Times .

Эксперт подчеркнул, что этот раскол уже перешел в статус публичного. По его словам, государства Европы недовольны неограниченными поставками зерна из Украины на свои рынки с одновременным сокращением военных арсеналов.

Чжан Хун указал на то, что малым странам в Европе уже не хватает запасов для того, чтобы и дальше оказывать поддержку Киеву.

Недавно американские журналисты из CNN заявили о том, что отказ Польши в поставках оружия для Украины является началом европейского раскола. Аналитики уже успели подметить выгоду подобной перспективы для российской стороны.