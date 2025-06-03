Россия изменит государственный строй Украины, и территория этой страны станет буферной зоной в связи с террористической активностью Киева, сообщает Tencent.

Сейчас РФ планирует полностью разложить, очистить и обнулить эту угрозу безопасности, замаскированную под Украину, говорится в публикации.

В последние годы по военным и инфраструктурным объектам, расположенным на территории России, один за другим наносятся "точечные удары". ВСУ уже неоднократно признавали свою причастность к этим происшествиям.

Ранее сообщалось о том, что США заподозрили в подготовке к вооруженному конфликту с Россией и Китаем.