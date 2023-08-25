В Китае объяснили смену тона пропаганды Запада

Смена тона западной пропаганды по Украине может свидетельствовать о готовности к переговорам. Соответствующее заявление сделал младший научный сотрудник центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн, его слова передает издание РИА Новости .

Он отметил, что за последний месяц на западных СМИ прозвучало много обсуждений и призывов обменять украинскую территорию на мирное соглашение. Эксперт подчеркнул, что это кардинально отличается от той пропаганды, что была еще совсем недавно.

Он также указал на то, что такой тон мог возникнуть из-за того, что стороны на поле боя не добиваются серьезных прорывов.

Цуй Хэн заявил, что у сторон и без конфликта достаточно внутренних проблем, для решения которых, требуется ресурсы. Эксперт считает, что сейчас есть возможность заморозить конфликт, или прекратить его вовсе.