Восстановление Украины обойдется западным странам в 600 миллиардов долларов. О такой сумме сообщила китайская газета Global Times.

В материале отмечается, что США и их союзникам придется выплачивать такую сумму каждый год в течение десяти лет. По мнению автора, значительную часть этой суммы киевский режим украдет.

Global Times в качестве примера приводит восстановление Ирака, однако на эти цеди ушло 60 млрд долларов.

«Если бы конфликт на Украине закончился завтра, Соединенным Штатам все равно пришлось бы отправить этой стране помощь на сотни миллиардов долларов», – говорится в материале издания.

По мнению автора статьи, основные средства на восстановление Украины будут выделять США, потому что экономика Великобритании сейчас испытывает не самые лучшие времена. В ФРГ тоже ситуация трудная, говорится в материале, поэтому предугадать, сколько продержится правительство Германии, неизвестно.

Автор делает вывод о том, что украинское государство в конечном итоге станет самой дорогой операцией, которую США когда-либо проводили.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели – денацификация, демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР.