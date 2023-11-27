В Китае прокомментировали сообщения о строительстве вместе с РФ тоннеля в Крым

В Министерстве иностранных дел КНР прокомментировали информацию о строительстве вместе с РФ подводного тоннеля в Крым.

Официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь на брифинге в понедельник, 27 ноября, сообщил, что эти сообщения являются ложными. Его слова приводят РИА Новости.

«Что касается ложных сообщений, я не буду их комментировать», – отметил Вэньбинь.

Накануне газета The Washington Post, ссылаясь на источники в Службе безопасности Украины (СБУ), опубликовала материал, в котором утверждалось, что Россия и Китай договорились о строительстве подводного тоннеля, соединяющего Крым с материковой частью РФ. Отмечалось, что такие меры связаны с рисками, которые якобы сохраняются для Крымского моста в связи с атаками.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение газеты, назвал эту информацию чушью. Он отметил, что такие материалы не похожи на материалы The Washington Post.

Крымский мост был официально открыт в мае 2018 года. Строительство объекта началось в 2016 году. Крым и Севастополь вернулись в состав России в 2014 году в результате референдумов. Эти события назвали в современной истории страны «Крымской весной».