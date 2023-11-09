В Китае рассказали о развитии отношений с российскими военными

Взаимоотношения между российскими и китайскими военными динамично развиваются в течение последних лет. Соответствующее заявление сделал зампредседателя китайского центрального военного совета Чжан Юся в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщило издание РИА Новости .

Российский лидер встретился с Чжан Юся 8 ноября, в среду в столице.

По словам заместителя председателя, развитие взаимоотношений «сохраняет устойчивую динамику». Он заявил, что во всех областях данного сотрудничества проглядываются «выдающиеся моменты».

Он также заявил, что китайская сторона готова работать с РФ для того, чтобы дальше углублять практическое сотрудничество ВС, защищать интересы государств и обеспечивать стабильность в мире.