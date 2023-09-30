Поставки американских танков Abrams Киеву вызовут разочарование у украинского лидера Владимира Зеленского. Соответствующее заявление сделал военный обозреватель Кунтянь Лилян в материале для китайского издания Sohu .

Обозреватель вспомнил, как Зеленский публично радовался поставкам американской техники для своих ВС, но заподозрил, что эта новость может быть не такой положительной, как заявляет украинский президент.

Автор объяснил, что танки из США не оправдают ожиданий Зеленского по нескольким причинам.

Во-первых, украинские танкисты не смогут ими эффективно пользоваться, так как они по другому управляются и обслуживаются.

Во-вторых, Украина не может себе позволить их ремонтировать после боя, и для восстановления танков нужно будет обращаться к странам НАТО.

В заключение эксперт напомнил, что «Абрамсами» можно пользоваться только при хорошей погоде. При метелях или дождях их придется прятать.