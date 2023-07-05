В Китае высказались о спорной карте, показанной в фильме «Барби»

В Китае прокомментировали фрагмент фильма Греты Гервиг «Барби», в котором появилось изображение спорной карты Южно-Китайского моря. Об этом сообщил телеканал Fox News.

В фильме была показана спорная часть акватории, которая принадлежит Китаю. Именно поэтому картину запретили к показу во Вьетнаме. О ситуации высказался официальный представитель МИДа КНР Мао Нин.

«Позиция Китая по вопросу Южно-Китайского моря ясна и последовательна», – сказала Нин.

Она призвала не смешивать вопрос Южно-Китайского моря с обычным культурным обменом.

Премьера фильма о популярной кукле «Барби» пройдет 21 июля. Главные роли исполнили Марго Робби и Райан Гослинг. Робби сыграла знаменитую блондинку, а Гослинг выступил в роли бойфренда Барби – Кена.

Южно-китайское море является частью Тихого океана. Оно расположено у берегов Юго-Восточной Азии, между полуостровом Индокитай, островами Калимантан, Палаван, Лусон и Тайвань.

Помимо Китая, на спорную территорию претендуют Филиппины, Индонезия, Малайзия, Бруней и Вьетнам. Суд в Гааге назвал действия Китая в отношении этой территории незаконными, однако в КНР это решение не признали.

Наиболее активными участниками территориального спора в ЮКМ являются Китай, Вьетнам, Филиппины и Тайвань. Государства приводят разные аргументы, обосновывая ими свое право присутствовать в пределах спорных территорий.