Соединенные Штаты своими действиями спровоцировали укрепление отношений между Россией и КНДР. Об этом сообщило китайское издание Global Times со ссылкой на экспертов.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в РФ 13 сентября впервые за 4 года. Прибыл с визитом он для проведения переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

Экс-главный редактор издания Ху Сицзиня выразил мнение, что эта встреча укрепит отношения между лидерами стран и самими государствами.

Он также напомнил, что РФ раньше была членом «Большой восьмерки»,а КНДР несколько лет назад проводила саммиты с Соединенными Штатами и Южной Кореей. Но теперь Россия снова стала противником Запада, а КНДР – США и Южной Кореи, подчеркнул он.

Это не объясняется исключительно ошибками этих двух стран, подметил Ху Сицзинь. По большей части, это Штаты воссоздали враждебные РФ и КНДР, считает он.