В Китае заявили о намерении продолжить выступать за стабильность на Ближнем Востоке

Китай будет и дальше выступать в качестве сторонника безопасности и стабильности в ближневосточном регионе, а также вносить вклад в поддержание мира в нем. Соответствующее заявление сделал глава китайского МИД Ван И, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

В ходе выступления на семинаре по международной ситуации и дипломатии КНР, Ван И заявил, что судьба региона снова возвращается под управление народов, проживающих в нем. Происходящие консультации и примирение являются большой победой диалога и мира, добавил дипломат.

Министр указал на то, что КНР всегда была активным посредником и никогда не верила в верховенство военного решения, а также не преследовала своих геополитических интересов и не навязывала собственное мнение другим. По словам представителя китайской дипломатической миссии, КНР всегда оказывала поддержку ближневосточным народам в самостоятельном определении своего пути и решения конфликтов при помощи диалога.