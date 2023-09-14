В Китае заявили о важности России в новой мировой модели

РФ укрепляет связи с Востоком, примеряя на себя важнейшую роль в выстраивании новой мировой модели. Об этом заявил научный сотрудник Китайской академии общественных наук Чжан Хун в своем материале для китайского издания Global Times .

Там эксперт выразил мнение, что РФ планирует продолжать играть эту уникальную роль. Чжан Хун подчеркнул, что на пути к достижению этой цели, отправной точкой для государства стала помощь в развитии Дальневосточного региона и укрепление взаимоотношений с ним.

По словам эксперта, о «восточном курсе» в политике РФ свидетельствуют 3 сигнала. Наращивание потенциала и укрепление сотрудничества в регионах Востока, а также, политика крупной державы для противостояния американской гегемонии.