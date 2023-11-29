В КНДР на местных выборах кандидаты от правящей партии не набрали сто процентов голосов

В Северной Корее прошли выборы, на которых кандидаты от правящей партии не набрали 100% голосов. По мнению The Times, это можно назвать «политическим землетрясением».

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, 99,91% проголосовали за кандидатов в депутаты народных собраний провинций и 0,09% – против. При голосовании на выборах в городские и уездные собрания процент несогласных был еще выше – 0,13%.

Понятно, что эти цифры не играют никакой роли, но примечателен сам факт того, что в Северной Корее допустили существование оппозиции. Ранее правительство КНДР объявляло о стопроцентных результатах на выборах.

Также ЦТАК заявило о снижении явки избирателей с 99,98% до 99,63%.

Издание отмечает, что северокорейские кабинки для выборов не обеспечивают тайного голосования. Избиратель должен опустить бюллетень в случае одобрения кандидата в зеленую урну, а в случае несогласия – в красную. Таким образом, сразу видно, за кого он проголосовал.

Ничто не предвещает серьезных политических изменений в Северной Корее, но нынешнее руководство КНДР хочет показать, что оно терпимо к инакомыслию, считает старший научный сотрудник университета Кунмин в Сеуле Федор Тертицкий.